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ЄС створює фонд миру на 5 млрд євро. Гроші будуть давати країнам-партнерам

Автор: РБК-Україна

Європейський союз погодив створення окремого Європейського фонду миру (EPF) для допомоги країнам-партнерам у зміцненні ситуації з безпекою. Фонд буде наповнюватися внесками членів Євросоюзу, його обсяг складе 5 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що 5 млрд євро будуть розраховані на роботу фонду в період 2021-2027 років. Кінцева мета фонду - підвищити здатність ЄС попереджувати конфлікти, зберігати мир і зміцнювати міжнародну стабільність і безпеку.

Очікується, що гроші будуть виділятися країнам-партнерам на операції з підтримання миру, а також для підвищення боєздатності їхніх збройних сил.

"Міцний мир можна побудувати тільки шляхом інвестування в міжнародну стабільність і безпеку. У ЄС є бажання і на сьогодні створені необхідні фінансові інструменти. Європейський фонд миру дозволить нам надати відчутну підтримку нашим країнам-партнерам у вирішенні спільних проблем безпеки", - заявив міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сілва Сантос.

Досі підтримка ЄС надавалася тільки операціями щодо підтримки миру в країнах Африки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги. У цей пакет військової допомоги не входять протитанкові комплекси Javelin, гроші підуть на передачу двох патрульних катерів.

До цього повідомлялося, що кожну українську бригаду в зоні ООС на Донбасі будуть оснащувати Javelin.

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