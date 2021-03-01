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США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 01 березня 2021 19:24
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги Фото: Білий будинок (flickr.com/stillwellmike)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ухвалила рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги. Її обсяг складе 125 млн доларів.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет в обсязі 125 млн доларів ініціативи з надання Україні сприяння у сфері безпеки", - сказав він.

За словами Кірбі, пакет включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти Україні зберегти територіальну цілісність і забезпечити охорону кордонів.

Крім того, виділені кошти спрямовані на поліпшення оперативної сумісності з НАТО.

Нагадаємо, раніше Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні. Транш прийнятий в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки.

Крім того, в грудні минулого року Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект серед іншого також увійшли військова допомога Україні.

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США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
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