США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

"Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет в обсязі 125 млн доларів ініціативи з надання Україні сприяння у сфері безпеки", - сказав він.

За словами Кірбі, пакет включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти Україні зберегти територіальну цілісність і забезпечити охорону кордонів.

Крім того, виділені кошти спрямовані на поліпшення оперативної сумісності з НАТО.