UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС создает фонд мира на 5 млрд евро. Деньги будут давать странам-партнерам

Автор: РБК-Украина

Европейский союз согласовал создание отдельного Европейского фонда мира (EPF) для помощи странам-партнерам в укреплении ситуации с безопасностью. Фонд будет наполняться взносами членов Евросоюза, его объем составит 5 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что 5 млрд евро будут рассчитаны на работу фонда в период 2021-2027 годов. Конечная цель фонда - повысить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность.

Ожидается, что деньги будут выделяться странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.

"Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодня созданы необходимые финансовые инструменты. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим странам-партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва.

До сих пор поддержка ЕС предоставлялась только операциям по поддержанию мира в странах Африки.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи. В этот пакет военной помощи не входят противотанковые комплексы Javelin, деньги пойдут на передачу двух патрульных катеров.

До этого сообщалось, что каждую украинскую бригаду в зоне ООС на Донбассе будут оснащать Javelin.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюзбезопасностьфонд
Читайте также
Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль
Прогноз погоды