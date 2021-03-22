ЕС создает фонд мира на 5 млрд евро. Деньги будут давать странам-партнерам

Сообщается, что 5 млрд евро будут рассчитаны на работу фонда в период 2021-2027 годов. Конечная цель фонда - повысить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность.

Ожидается, что деньги будут выделяться странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.

"Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодня созданы необходимые финансовые инструменты. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим странам-партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва.

До сих пор поддержка ЕС предоставлялась только операциям по поддержанию мира в странах Африки.