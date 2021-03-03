В ЄС погодили продовження санкцій проти Януковича та його оточення

Посли 27 країн ЄС узгодили в середу продовження на шість місяців - до 15 вересня 2021 року - дії персональних санкцій проти Росії по Україні. Зокрема, санкції проти екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Посли ЄС погодилися продовжити санкції проти 177 осіб і 48 суб'єктів на пів року, обвинувачених в підриві територіальної цілісності України.

Раніше повідомлялося, що список санкцій скоротиться до 8 осіб, в ньому залишаться колишній президент Віктор Янукович і його син.

РБК-Україна писало, що крім Арбузова і Табачника, зі списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

Нагадаємо, в кінці січня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році.