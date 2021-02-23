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ЄС наступного тижня скасує санкції проти Арбузова і Табачника

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 23 лютого 2021 13:14
ЄС наступного тижня скасує санкції проти Арбузова і Табачника Фото: Сергій Арбузов і Дмитро Табачник (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Посли країн Європейського союзу наступного тижня скасують санкції проти колишнього в. о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Таким чином, санкційний список скоротиться до 8 осіб, в ньому залишаться колишній президент Віктор Янукович та його син.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і екс-міністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включаючи Януковича та його сина", - зазначив журналіст.

Зазначимо, Арбузов був в. о. голови уряду з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що крім Арбузова та Табачника, зі списку санкцій можуть виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

Минулого року Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

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