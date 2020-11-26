ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС продовжить санкції проти Росії на пів року, - журналіст

Новость на русском → Брюссель, Четвер 26 листопада 2020 13:38
ЄС продовжить санкції проти Росії на пів року, - журналіст Фото: санкції (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Європейські лідери планують продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року. Відповідне рішення вони приймуть у грудні.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter брюссельський журналіст Рікард Джозвяк.

За його словами, лідери Євросоюзу продовжать санкції без жодних суперечок.

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - написав він.

Нагадаємо, ще чотири країни приєдналися до європейських санкцій щодо Росії через агресію проти України. Персональні санкції щодо 41 особи та 28 організацій будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Зазначимо, санкції проти Росії за агресію проти України були продовжені Європейським союзом на початку вересня 2020 року. Санкції продовжили на півроку.

Крім того, у жовтні ЄС погодив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Санкції Евросоюз Російська Федерація
NEWS
Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ
DAILY
Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів