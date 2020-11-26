ЄС продовжить санкції проти Росії на пів року, - журналіст

Європейські лідери планують продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року. Відповідне рішення вони приймуть у грудні.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter брюссельський журналіст Рікард Джозвяк.

За його словами, лідери Євросоюзу продовжать санкції без жодних суперечок.

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - написав він.

Нагадаємо, ще чотири країни приєдналися до європейських санкцій щодо Росії через агресію проти України. Персональні санкції щодо 41 особи та 28 організацій будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Зазначимо, санкції проти Росії за агресію проти України були продовжені Європейським союзом на початку вересня 2020 року. Санкції продовжили на півроку.

Крім того, у жовтні ЄС погодив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.