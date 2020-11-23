Чотири країни приєдналися до санкцій проти РФ за агресію проти України

Ще чотири країни приєдналися до європейських санкцій щодо Росії через агресію проти України. Персональні санкції щодо 41 особи та 28 організацій будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Сьогодні до антиросійських санкцій приєдналися країни-кандидати на вступ до Європейського союзу - Чорногорія та Албанія. Також санкції проти Російської Федерації підтримали Ліхтенштейн та Норвегія.

"Вони забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради Європи. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його", - йдеться у заяві Ради Європи.

Нагадаємо, санкції проти Росії за агресію проти України були продовжені Європейським союзом на початку вересня 2020 року. Санкції продовжили на півроку.

Крім того, у жовтні ЄС погодив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.

Як писало РБК-Україна, введення санкцій проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом блокувалося Кіпром.