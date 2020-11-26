ЕС продлит санкции против России на полгода, - журналист

Европейские лидеры планируют продлить экономические санкции против России еще на полгода. Соответствующее решение они примут в декабре.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter брюссельский журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, лидеры Евросоюза продлят санкции без всяких споров.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - написал он.

Напомним, еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

Отметим, что санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.

Кроме того, в октябре ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.