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ЕС продлит санкции против России на полгода, - журналист

Новина українською → Брюссель, Четверг 26 ноября 2020 13:38
ЕС продлит санкции против России на полгода, - журналист Фото: санкции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейские лидеры планируют продлить экономические санкции против России еще на полгода. Соответствующее решение они примут в декабре.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter брюссельский журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, лидеры Евросоюза продлят санкции без всяких споров.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - написал он.

Напомним, еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.

Отметим, что санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.

Кроме того, в октябре ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

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