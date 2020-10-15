ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба назвав вихід Росії з групи МН17 страхом перед правдою

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 20:00
Кулеба назвав вихід Росії з групи МН17 страхом перед правдою Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вихід Російської Федерації з консультаційної групи з переговорів щодо краху малайзійського боїнга МН17 є красномовним свідченням страху Росії перед правдою.

Про це Кулеба заявив під час телефонної розмови з міністрів закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком, передає прес-служба МЗС України.

Під час розмови глави зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію в притягненні винних за аварію боїнга МН17 в рамках судових процесів в Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.

У свою чергу, Кулеба зазначив, що Україна завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію голландській владі по даній справі.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

У свою чергу Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Після в Нідерландах заявили, що шкодують про рішення російської влади про вихід з консультаційної групи МН17.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Нідерланди Дмитро Кулеба МН17
NEWS
"Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
Андрій Козловськийредактор стрічки новин "Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
DAILY
Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ