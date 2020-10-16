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МЗС Нідерландів викликало посла Росії після відмови від консультацій щодо MH17

Новость на русском → Амстердам, П'ятниця 16 жовтня 2020 02:18
МЗС Нідерландів викликало посла Росії після відмови від консультацій щодо MH17 Фото: місце падіння літака (defensie.nl)
Автор: Артур Родивилов

Російського посла Олександра Шульгіна викликали в МЗС Нідерландів у зв'язку з рішенням Москви припинити участь у консультаціях з авіакатастрофи малайзійського Boeing на Донбасі. Амстердам шкодує про таке рішення.

Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок в інформаційній записці парламенту.

Кабінет міністрів Нідерландів підкреслив свою відданість продовженню переговорів з метою вироблення рішення, яке дозволило б "компенсувати величезні страждання і збитки, спричинені катастрофою рейсу MH17".

"Сьогодні ми викликали в МЗС посла Росії, і ця інформація була доведена до його відома", - йдеться в записці.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Зазначимо, малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

У вересні відбувся черговий раунд судових слухань щодо катастрофи Boeing на Донбасі. Наступне засідання відбудеться на початку листопада.

У липні Нідерланди почали нове розслідування у справі МН17.

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