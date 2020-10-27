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У ЄС відреагували на конфлікт України та Угорщини через вибори

Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз не змінить позицію щодо Києва у зв'язку з конфліктом між Україною та Угорщиною. Такий конфлікт у ЄС назвали питанням двосторонніх відносин між країнами.

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Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

За його словами, єдине, що може зробити Євросоюз, це закликати обидві сторони до врегулювання конфлікту базуючись на цінностях ЄС та принципи добросусідських відносин.

"Ніяких змін у політиці ЄС щодо України немає, хто б що не говорив. У нас є угода про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед усіх наших партнерів, і ми, як ЄС, сповнені рішучості продовжувати цю дуже тісну співпрацю з Україною, щоб максимально наблизити її до ЄС", - сказав Стано.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу "Партія угорців України". При цьому в Міністерстві закордонних справ неодноразово фіксували ознаки агітації на Закарпатті з боку офіційних осіб Угорщини.

У підсумку МЗС України вручило ноту протесту послові Угорщини. Також Україна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам.

При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав таке рішення "недружнім кроком".

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