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Сійярто різко відреагував на заборону в'їзду в Україну посадовцям Угорщини

Новость на русском → Будапешт, Вівторок 27 жовтня 2020 11:45
Сійярто різко відреагував на заборону в'їзду в Україну посадовцям Угорщини Фото: Петер Сійярто (flickr.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через втручання у місцеві вибори. Він назвав це рішення жалюгідним і нісенітницею.

Про це повідомляє Reuters.

Він також назвав "недружнім кроком" це рішення.

"Цим Україна надсилає сигнал... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", - сказав Сійярто.

Крім того, він у своєму відеозверненні заявив, що Угорщина поки не отримувала офіційного повідомлення про заборону.

Ukrán helyzet

Ukrán helyzet

Posted by Szijjártó Péter on Monday, October 26, 2020

За його словами, перемога угорських посадовців на місцевих виборах означає, що що думку угорців слід враховувати щодо майбутнього Закарпаття.

Нагадаємо, в день виборів Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу "Партія угорців України".

Зазначимо, вчора МЗС вручив ноту протесту послові Угорщини у зв'язку з незаконною агітацією на Закарпатті. МЗС знову закликав угорську сторону поважати законодавство України не втручатися у внутрішні справи сусідньої країни.

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