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В ЕС отреагировали на конфликт Украины и Венгрии из-за выборов

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз не изменит позицию в отношении Киева в связи с конфликтом между Украиной и Венгрией. Такой конфликт в ЕС назвали вопросом двусторонних отношений между странами.

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Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

По его словам, единственное, что может сделать Евросоюз, это призвать обе стороны к урегулированию конфликта основываясь на ценностях ЕС и принципах добрососедских отношений.

"Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что не говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", - сказал Стано.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины". При этом в Министерстве иностранных дел неоднократно фиксировали признаки агитации на Закарпатье со стороны официальных лиц Венгрии.

В итоге МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии. Также Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "недружественным шагом".

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