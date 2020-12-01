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Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника по Криму

Новость на русском → Анкара, Вівторок 01 грудня 2020 13:12
Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника по Криму Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна виступає за створення позиції спеціального представника Європейського союзу з питань Криму. У Києві вважають Євросоюз хорошим партнером.

Про це в інтерв'ю Anadolu заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, кризи відбуваються безпосередньо на території Європи і заслуговують на особливу увагу ЄС.

"Ми хотіли б, щоб була введена позиція спеціального представника ЄС по Криму", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Росія систематично пригнічує меншини і будь-які групи, які не згодні з окупацією Криму.

"Росія зросійщує Крим. Меджліс кримських татар - представницький орган - заборонений. Навчання українською мовою є тільки 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права", - підкреслив Кулеба.

Він упевнений, що Росія в кінцевому підсумку піде з Криму, а Україна поверне свій суверенітет.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ планує запросити Москву до участі в Кримській платформі.

Відзначимо, міжнародний саміт Кримської платформи по деокупацію півострова запланований на травень 2021 року. Він повинен відбутися в Києві.

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