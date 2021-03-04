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ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення

Автор: РБК-Україна

Європейський союз ще на рік продовжив санкції проти Віктора Януковича - колишнього президента України - та його оточення. При цьому з чорного списку виключили двох осіб.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що сьогодні Рада ЄС прийняла рішення продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, замороження активів семи осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, яке спричинило шкоду українським державним фондам.

В документі наголошується, що санкції у відношенні однієї особи продовжено до 6 вересня 2021 року, а дві фізичні особи виключені зі списку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з санкційного списку виключили колишнього в. о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

До цього РБК-Україна писало, що крім них, зі списку санкцій могли виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

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Новини України ЕвросоюзЯнуковичСанкції
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