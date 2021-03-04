ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення

Повідомляється, що сьогодні Рада ЄС прийняла рішення продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, замороження активів семи осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, яке спричинило шкоду українським державним фондам.

В документі наголошується, що санкції у відношенні однієї особи продовжено до 6 вересня 2021 року, а дві фізичні особи виключені зі списку.