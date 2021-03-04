ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения

Сообщается, что сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, заморозку активов семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое повлекло ущерб украинским государственным фондам.

В документе отмечается, что санкции в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а два физических лица исключены из списка.