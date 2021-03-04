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ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения

Автор: РБК-Украина

Европейский союз еще на год продлил санкции против Виктора Януковича - бывшего президента Украины - и его окружения. При этом из черного списка исключили двух человек.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, заморозку активов семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое повлекло ущерб украинским государственным фондам.

В документе отмечается, что санкции в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а два физических лица исключены из списка.

Напомним, ранее сообщалось, что из санкционного списка исключили бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

До этого РБК-Украина писало, что помимо них, из списка санкций могли исключить Александра Януковича - сына бывшего президента. Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.

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Новости Украины ЕвросоюзЯнуковичСанкции
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