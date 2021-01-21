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ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала COVID-вакцину, - ОП

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 20:23
ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала COVID-вакцину, - ОП Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський отримав лист від президентів Ради Європи та Єврокомісії - Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн. Євросоюз пообіцяв допомогти Україні з доступом до вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив Офіс президента України.

Як розповіли в ОП, у листі лідери Євросоюзу наголосили, що Україна може розраховувати на солідарність ЄС у питанні отримання COVID-вакцини.

"ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин", - заявили в ОП.

Нагадаємо, нещодавно в Євросоюзі заявили про розробку механізму, який дозволить поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з біднішими сусідами та Африкою. ЄС хоче надати вакцину біднішим країнам раніше за механізм COVAX.

Зазначимо, Україна у першому кварталі 2021 року розраховує отримати партію вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, COVID-вакцини яких компаній надійдуть в Україну.

Крім того, Україна веде переговори, щоб постачати вакцини від коронавірусу з США. Посольства України та США обговорили це питання ще влітку 2020 року.

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