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ЕС делает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила COVID-вакцину, - ОП

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 20:23
ЕС делает шаги, чтобы Украина как можно быстрее получила COVID-вакцину, - ОП Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский получил письмо от президентов Совета Европы и Еврокомиссии - Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Евросоюз пообещал помочь Украине с доступом к вакцинам от коронавируса.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Как рассказали в ОП, в письме лидеры Евросоюза отметили, что Украина может рассчитывать на солидарность ЕС в вопросе получения COVID-вакцины.

"ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам", - заявили в ОП.

Напомним, недавно в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который позволит поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. ЕС хочет предоставить вакцину бедным странам раньше механизма COVAX.

Отметим, Украина в первом квартале 2021 года рассчитывает получить партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. В Министерстве здравоохранения рассказали, COVID-вакцины каких компаний поступят в Украину.

Кроме того, Украина ведет переговоры, чтобы поставлять вакцины от коронавируса из США. Посольства Украины и США обсудили этот вопрос еще летом 2020 года.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский Евросоюз вакцина от коронавируса
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