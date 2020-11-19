ЄС більше не надасть жодного євро уряду Лукашенка, - Боррель

Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка. Всі призначені для Білорусі гроші будуть передані громадянському суспільству.

Про це на прес-конференції заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, більше ніякі ресурси не будуть надані уряду Лукашенка, лише громадянському суспільству Білорусі.

"Поки ми не можемо дати вичерпну відповідь про те, які канали ми будемо для цього використовувати. Але будьте впевнені, жодного євро більше Європейський союз не надасть білоруському уряду", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.

Сьогодні стало відомо, що ЄС почав підготовку третього пакету санкцій проти Білорусі. Очікується, що він буде сформований до кінця листопада або на початку грудня. До цього Литва і Польща запропонували Євросоюзу ввести санкції проти білоруських підприємств, які підтримують Лукашенка.