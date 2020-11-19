UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, - Боррель

Автор: РБК-Украина

Европейский союз больше не выделит ни одного евро правительству Александра Лукашенко. Все предназначенные для Беларуси деньги будут переданы гражданскому обществу.

Об этом на пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, больше никакие ресурсы не будут предоставлены правительству Лукашенко, только гражданскому обществу Беларуси.

"Пока мы не можем дать исчерпывающий ответ о том, какие каналы мы будет для этого использовать. Но будьте уверены, ни единого евро больше Европейский союз не предоставит белорусскому правительству", - отметил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз расширит санкции против Беларуси на компании и предпринимателей, которые поддерживают режим Лукашенко.

Сегодня стало известно, что ЕС начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Ожидается, что он будет сформирован до конца ноября или в начале декабря. До этого Литва и Польша предложили Евросоюзу ввести санкции против белорусских предприятий, которые поддерживают Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоЕвросоюзБеларусь