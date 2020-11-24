Експерт розповів, коли в Україні буде пік коронавірусу

Україна знаходиться лише на початку підйому захворюваності коронавірусом. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький, йдеться в матеріалі "Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу".

За його словами, епідемічна хвиля буде настільки потужною, що ніяка система, тим більше в Україні, впоратися з нею не зможе. Славуцький повідомив про чотири рівня жорсткого карантину, який вже потрібно вводити.

"Швидше за все, з цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піка ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад, сподіваємося, до березня-квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні", - сказав Славуцький.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну або жорсткого карантину. Обмеження посилять в разі колапсу медичної системи.

До цього Степанов говорив, що МОЗ вимагатиме введення повного локдауна в Україні при щоденному виявленні 30 тисяч хворих.