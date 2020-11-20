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МОЗ вимагатиме жорсткий карантин при 30 тисячах випадків за добу, - Степанов

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 22:25
МОЗ вимагатиме жорсткий карантин при 30 тисячах випадків за добу, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову, за якої міністерство вимагатиме від уряду запровадження більш жорсткого карантину в Україні. Локдаун вимагатимуть, коли щоденно фіксуватимуть 30 тисяч хворих.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

Як пояснив міністр, коли в Україні щоденно будуть фіксувати таку кількість хворих, медична система не витримає навантаження і станеться її локдаун.

"Для нас головне - це кількість людей, яких госпіталізують. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - наголосив він.

Зазначимо, раніше Степанов говорив, що жорсткий карантин можу повернути, коли щоденно будуть фіксувати 20 тисяч нових хворих на коронавірус. Ще однією умовою запровадження локдауну він назвав повну заповненість лікарняних ліжок.

Нагадаємо, до цього президент Володимир Зеленський попереджав, що локдаун можуть запровадити при 9,5 тисячах хворих щоденно. Він наголошував, що це буде критичним навантаженням для медичної системи.

Крім того, сьогодні представник Офісу президента не виключив введення в Україні повного локдауну. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.

Додамо, в Україні вперше зафіксували понад 14 тисяч випадків коронавірусу за добу. За добу з COVID-19 госпіталізували 1 728 українців.

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