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Експерт оцінив можливість розколу ОПЗЖ

Автор: РБК-Україна

Після блокування трьох телеканалів нардепа Тараса Козака заговорили про можливий розкол партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). У партії серед медіа-активів залишився тільки телеканал "Інтер" підконтрольний Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію".

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Політолог Володимир Фесенко вважає, що підстав для розколу партії зараз немає. Як він пояснив, поки їм вигідно бути разом, консолідуючи проросійський електорат. Більше того, історія з санкціями на час може згуртувати їх разом.

Тим більше, як показує політичний досвід, будь-які об'єднання і розколи відбуваються ближче до виборів, додав Фесенко. Але ситуація може обернутися інакше.

"Наприклад, якщо група Бойко - Льовочкіна знайде додаткове фінансування і якщо їм запропонують: Медведчука ми прикриваємо, свого медіа-ресурсу у нього немає, а ви залишитеся, і нехай його електорат, може, не повністю, але перейде до вас. Тоді можливий і розкол. Інша справа - чи вони погодяться на такий сценарій", - розмірковує Фесенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака. Вони включають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

Також РБК-Україна писало про можливі варіанти ескалації конфлікту у зв'язку з санкціями проти каналів Козака.

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