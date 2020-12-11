Через бійку в готелі: представника омбудсмена на Донбасі звільнили

Через бійку в готелі представника омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського звільнили. Звільнення стало результатом проведеної службової перевірки.

Про це омбудсмен Людмила Денісова написала в Telegram.

"Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ - проведена. Відсьогодні його звільнено з займаної посади", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лисянський влаштував бійку в готелі. Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що він сам розповів їй про бійку. У зв'язку з цим Денісова ініціювала службову перевірку і відсторонила Лисянського як мінімум до 21 грудня.

Регіональний телеканал опублікував відео бійки за участю Лисянського.

Як писало РБК-Україна, раніше Лисянський заявляв, що Російська Федерація почала призов жителів окупованого Донбасу у свою армію. На службу беруть чоловіків з російськими паспортами.