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Из-за драки в отеле: представителя омбудсмена на Донбассе уволили

Автор: Юлия Струк

Из-за драки в отеле представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили. Увольнение стало результатом проведенной служебной проверки.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Telegram.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск - проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Лисянский устроил драку в гостинице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что он сам рассказал ей о драке. В связи с этим Денисова инициировала служебную проверку и отстранила Лисянского как минимум до 21 декабря.

Региональный телеканал опубликовал видео драки с участием Лисянского.

Как писало РБК-Украина, ранее Лисянский заявлял, что Российская Федерация начала призывать жителей оккупированного Донбасса в свою армию. На службу берут мужчин с российскими паспортами.

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Новости Украины Донбассдракаомбудсмен