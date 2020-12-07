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Представник омбудсмена на Донбасі влаштував бійку в готелі

Новость на русском → Святогірськ, Понеділок 07 грудня 2020 15:48
Представник омбудсмена на Донбасі влаштував бійку в готелі Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)
Автор: РБК-Україна

Представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський влаштував бійку в готелі. У зв'язку з інцидентом проводиться службова перевірка.

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, він сам повідомив їй про бійку 5 грудня з працівником готельного комплексу "Монарх" в Святогірську. У зв'язку з цим Денісова ініціювала службову перевірку і відсторонила Лисянського як мінімум до 21 грудня.

"За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування", - зазначила вона.

Регіональний телеканал оприлюднив відео бійки з участю Лисянського.

Нагадаємо, раніше Лисянський заявляв, що Російська Федерація почала набирати жителів окупованого Донбасу до своєї армії. На службу беруть чоловіків з російськими паспортами.

Він також заявляв, що на окупованих територіях критична ситуація з поширенням коронавірусу, а окупанти приховують справжню кількість хворих на COVID-19. За його словами, медики ставлять місцевих жителів три діагноз - гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ), пневмонія і COVID-19.

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