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Не допустити паралічу міністерств. Зеленський просить Раду переглянути повноваження замів

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, положення про виконання першим заступником міністра чи заступниками (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, народний депутат Олександр Качура написав на своєму Telegram-каналі, що Комітет з питань організації державної влади сьогодні вранці розглянув вето Зеленського з пропозиціями щодо законопроекту про державну службу і схвалив їх.

"По всіх пропозиціях президента було прийнято рішення - схвалити і відправити в зал. З практично повною впевненістю можна сказати, що дані пропозиції будуть розглядатися сьогодні в залі Ради", - написав він.

Разом з тим, через те, що цей закон ветували вже з'явилася проблема. Сьогодні під час виступу в Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою.

"В.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи", - заявив він.

Нагадаємо,16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на заняття посад державної служби та інших питаннях державної служби".

Раніше цим законом Рада також анулювала урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів.

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Новини України Володимир Зеленськийконкурс
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