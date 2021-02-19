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Не допустить паралича министерств. Зеленский просит Раду пересмотреть полномочия замов

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Зеленский.

Отметим, народный депутат Александр Качура написал на своем Telegram-канале, что Комитет по вопросам организации государственной власти сегодня утром рассмотрел вето Зеленского с предложениями по законопроекту о государственной службе и одобрил их.

"По всем предложениям президента было принято решение - одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады", - написал он.

Вместе с тем, из-за того, что этот закон ветировали уже появилась проблема. Сегодня во время выступления в Раде премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой.

"И.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы", - заявил он.

Напомним,16 февраля Верховная рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросах государственной службы".

Ранее этим законом Рада также аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров.

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Новости Украины Владимир Зеленскийконкурс
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