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Рада відновила конкурси для держслужбовців

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 15:47
Рада відновила конкурси для держслужбовців Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відновила конкурси на зайняття посад державних службовців. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4531.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон також виключає можливість звільнення державних службовців категорії "А" за політично вмотивованими рішеннями.

Згідно з документом, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів.

Відповідні контракти діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

При цьому добори, рішення за результатами яких не прийняті або не оприлюднені, скасовуються.

Нагадаємо, цим законом Рада також анулювала урізання повноважень виконуючих обов'язки міністрів.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого парламент схвалив цей закон в першому читанні.

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