Про що домовились Україна та ЄС: спільна заява після Ради асоціації

11 лютого 2021 року в Брюсселі відбулося сьоме засідання Ради асоціації (РА) між Україною та Європейським союзом. ЄС привітав реформаторські зусилля Києва, але відзначив необхідність збільшити ефективність боротьби із корупцією.

Про це йдеться в спільній заяві України і ЄС за результатами засідання, оприлюдненій на урядовому порталі .

Рада асоціації відбувалася під співголовуванням Жозепа Борреля, Високого представника ЄС з зовнішніх справ і політики безпеки, та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зокрема, РА підтвердила "незмінну відданість сторін зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом" на основі Угоди про Асоціацію та Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (далі - ПВЗВТ), а також спільних цінностей, які в ній закладені.

ЄС підтвердив свою готовність допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин та підтримати кампанію вакцинації через регіональний проект із ВООЗ.

У Брюселі відзначили важливість ефективності роботи антикорупційних органів та необхідність судової реформи. "У зв’язку з рішеннями Конституційного суду України ЄС високо оцінив зобов’язання України повністю відновити систему електронного декларування активів та наголосив на важливості ухвалення стримуючих санкцій. ЄС також звернув увагу на потребу надійних перевірок доброчесності суддів", - йдеться в заяві.

ЄС знову підтвердив свою непохитну підтримку та відданість суверенітету й територіальній цілісності України та засудив російську агресію. Там нагадали, що обсяг і тривалість економічних санкцій проти Росії залишаються пов’язані з повним виконанням Мінських домовленостей. Також Брюссель закликав Росію звільнити усіх українських політв'язнів та надавати доступ СММ ОБСЄ до всіх окупованих районів Донбасу. Окрім цього, РА закликала Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід до і з Азовського моря відповідно до міжнародного права.

Україна детальніше представила концепцію "Міжнародної кримської платформи" та запросила ЄС взяти участь в інавгураційній зустрічі високого рівня у рамках цієї ініціативи 23 серпня 2021 у Києві.

Також було відзначено важливість посилення співпраці в сфері кібербезпеки , спрощення торгівлі, митного співробітництва, сферах юстиції та внутрішніх справ.

РА підтвердила наміри України та ЄС просувати вперед всебічний перегляд досягнення цілей Угоди. У якості першого кроку кожна сторона проводить внутрішню оцінку з метою презентації результатів на Саміті Україна-ЄС у 2021 році.

Рада підтвердила зобов’язання України та ЄС почати консультації щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках Зони вільної торгівлі.

ЄС закликав Україну виконувати свої політичні зобов'язання в рамках поточної програми макрофінансової допомоги, направленої на боротьбу з Covid-19 та продовжувати тісну співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Також РА підтвердила важливість незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв'язку з націоналізацію ПриватБанку, наголосивши на "важливості здійснення правосуддя стосовно осіб, відповідальних за масштабне шахрайство в ПриватБанку, та поверненні активів".

Окрім цього, у заяві йдеться про важливість подальшого впровадження реформ в енергетичному секторі та посилення зусиль для розв’язання викликів у сфері кліматичної дії та довкілля.

РА привітала співробітництво в окремих секторах промисловості та прогрес у імплементації положень Угоди про асоціацію в телекомунікаційній сфері. Також підкреслені зусилля у гарантуванні незалежності регулятора телекомунікаційного ринку. "Обидві сторони привітали спільний робочий план співпраці між Україною та ЄС щодо електронних довірчих послуг", - йдеться в заяві.

ЄС нагадав про важливість свободи висловлювання, незалежності та плюралізму засобів масової інформації, включаючи важливу роль, яку відіграє незалежна державна служба мовлення. При цьому сторони визнали, що зусилля України захиститися від маніпуляцій інформацією є законними, зокрема, враховуючи масштаби дезінформаційних кампаній, які торкаються України, в тому числі з-за кордону. "Будь-які вжиті заходи не повинні відбуватися за рахунок свободи ЗМІ і повинні бути пропорційними меті", - наголошується в документі.

України і ЄС в заяві також нагадали про спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права і прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин, а також гендерної рівності. "Сторона ЄС підкреслила потребу повністю імплементувати рекомендації Венеційської комісії стосовно освітнього закону", - йдеться в заяві.

РА також нагадала про потребу швидко та змістовно розслідувати атаки проти активістів і журналістів в Україні. "Також, ЄС послався на нещодавні події проти представників осіб, які належать до національних меншин, включаючи члена Європейського Парламенту. Україна заявила, що вона залишається відданою захисту прав людини, зокрема національних меншин та готова обмінюватися будь-якою інформацією і вживати будь-яких дій, що могли б сприяти зняттю занепокоєння", - повідомляється в заяві.

Рада асоціації привітала прогрес у реалізації реформи децентралізації та визнала необхідність завершення формування відповідної правової бази. ЄС підкреслив необхідність продовження реформи державного управління та вжиття необхідних заходів для повної імплементації земельної реформи. РА також високо оцінила запуск освітнього проекту для державних службовців України "Коледж Європи Натолін".

В документі відзначається важливість укладення Угоди про Спільний авіаційний простір якнайшвидше в 2021 році.

Рада асоціації привітала прийняття Україною закону про внутрішній водний транспорт та намір України включити свої внутрішні водні шляхи (р. Дніпро та р. Південний Буг) до регіональної Транс'європейської транспортної мережі.

РА привітала зацікавленість України у співпраці з ЄС відповідно до найближчим часом прийнятого Нового пакту ЄС про міграцію та притулок та намір України поглибити співробітництво у науковій та інноваційній сферах з ЄС, у тому числі шляхом участі в програмах "Горизонт Європа", "ЕРАЗМУС +" та інших, а також продовження інтеграції до Європейського дослідницького простору.

Рада асоціації погодилася продовжувати співпрацю у рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та високо оцінила активну участь України та її внесок до "двостороннього та багатостороннього вимірів Східного Партнерства у контексті підготовки до Саміту Східного Партнерства в 2021 році".