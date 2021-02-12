О чем договорились Украина и ЕС: совместное заявление после Совета ассоциации

11 февраля 2021 года в Брюсселе состоялось седьмое заседание Совета ассоциации (СА) между Украиной и Европейским союзом. ЕС поприветствовал реформаторские усилия Киева, но отметил необходимость увеличить эффективность борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и ЕС по результатам заседания, обнародованном на правительственном портале .

Совет ассоциации проходил под сопредседательством Жозепа Борреля, Высокого представителя ЕС по внешним делам и политики безопасности, и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В частности, СА подтвердил "неизменную приверженность сторон укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом" на основе Соглашения об Ассоциации и зоны свободной торговли.

ЕС подтвердил свою готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию вакцинации через региональный проект с ВОЗ.

В Брюсселе отметили важность эффективности работы антикоррупционных органов и необходимость судебной реформы. "В связи с решениями Конституционного суда Украины ЕС высоко оценил обязательство полностью восстановить систему электронного декларирования активов и отметил важность принятия сдерживающих санкций. ЕС также обратил внимание на необходимость надежных проверок добропорядочности судей", - говорится в заявлении.

ЕС вновь подтвердил свою неизменную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и осудил российскую агрессию. Там напомнили, что объем и продолжительность экономических санкций против России остаются связанными с полным выполнением Минских договоренностей. Также Брюссель призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных и предоставлять доступ СММ ОБСЕ ко всем оккупированным районам Донбасса. Кроме этого, СА призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом.

Украина подробнее представила концепцию "Международной крымской платформы" и пригласила ЕС принять участие в инаугурационной встрече высокого уровня в рамках этой инициативы 23 августа 2021 в Киеве.

Также была отмечена важность усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности, упрощения торговли, таможенного сотрудничества, и в сферах юстиции и внутренних дел.

СА подтвердила намерения Украины и ЕС продвигать вперед всесторонний пересмотр достижения целей Соглашения. В качестве первого шага каждая сторона проводит внутреннюю оценку с целью презентации результатов на Саммите Украина-ЕС в 2021 году.

Совет подтвердил обязательства Украины и ЕС начать консультации относительно дальнейшего пересмотра либерализации торговли товарами в рамках Зоны свободной торговли.

ЕС призвал Украину выполнять свои политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, направленной на борьбу с Covid-19 и продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Также СА подтвердил важность необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, подчеркнув "важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за масштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращения активов".

Кроме этого, в заявлении говорится о важности дальнейшего внедрения реформ в энергетическом секторе и увеличения усилий для решения вызовов в сфере климатического действия и окружающей среды.

СА поприветствовал сотрудничество в отдельных секторах промышленности и прогресс в имплементации положений Соглашения об ассоциации в телекоммуникационной сфере. Также подчеркнуты усилия в обеспечении независимости регулятора телекоммуникационного рынка. "Обе стороны приветствовали совместный рабочий план сотрудничества между Украиной и ЕС об электронных доверительных услугах", - говорится в заявлении.

ЕС напомнил о важности свободы слова, независимости и плюрализма средств массовой информации, включая важную роль, которую играет независимая государственная служба вещания. При этом стороны признали, что усилия Украины защититься от манипуляций информацией являются законными, в частности, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, которые касаются Украины, в том числе из-за рубежа. "Любые принимаемые меры не должны происходить за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональными цели", - отмечается в документе.

Украины и ЕС в заявлении также напомнили об общих ценностях демократии, верховенства права, уважения международного права и прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. "Сторона ЕС подчеркнула потребность полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно образовательного закона", - говорится в заявлении.

СА также напомнила о необходимости быстро и содержательно расследовать атаки против активистов и журналистов в Украине. "Также ЕС сослался на недавние события против представителей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая члена Европейского Парламента. Украина заявила, что она остается преданной защите прав человека, в частности национальных меньшинств и готова обмениваться любой информацией и предпринимать какие-либо действия, которые могли бы способствовать снятию беспокойства", - сообщается в заявлении.

Совет ассоциации поприветствовал прогресс в реализации реформы децентрализации и признал необходимость завершения формирования соответствующей правовой базы. ЕС подчеркнул необходимость продолжения реформы государственного управления и принятия необходимых мер для полной имплементации земельной реформы. СА также высоко оценил запуск образовательного проекта для государственных служащих Украины "Колледж Европы Натолин".

В документе отмечается важность заключения Соглашения об общем авиационном пространстве как можно скорее в 2021 году.

Совет ассоциации поприветствовал принятие Украиной закона о внутреннем водном транспорте и намерение Украины включить свои внутренние водные пути (р. Днепр и р. Южный Буг) в региональную Транс-европейскую транспортную сеть.

СА поприветствовал заинтересованность Украины в сотрудничестве с ЕС в соответствии с в ближайшее время принятым Новым пактом ЕС о миграции и убежище и намерение Украины углубить сотрудничество в научной и инновационной сферах с ЕС, в том числе путем участия в программах "Горизонт Европа", "ЭРАЗМУС +" и других, а также продолжение интеграции Европейского исследовательского пространства

Совет ассоциации согласился продолжать сотрудничество в рамках Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона и высоко оценил активное участие Украины и ее вклад в "двустороннее и многостороннее измерение Восточного Партнерства в контексте подготовки к Саммиту Восточного Партнерства в 2021 году".