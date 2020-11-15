Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови

Після другого туру виборів президента Молдови чинний глава держави Ігор Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці. З відповідною заявою він виступить найближчими днями.

Про це Додон заявив на брифінгу.

За його словами, він як неформальний лідер найбільшої партії зробить все можливе, щоб попередити дестабілізацію.

"У найближчі два-три дні я заявлю про дуже серйозні зміни... те, що стосується внутрішньої політики в Республіці Молдова. У нас завтра вранці відбудеться зустріч з прем'єром, спікером парламенту, де ми обговоримо нинішню ситуацію, розглянемо проект бюджету на наступний рік", - заявив Додон, не уточнивши, у чому конкретно полягають зміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екзит-поли віддають перемогу на виборах у Молдові опонентці Додона - Майї Санду. За даними опитувань, вона обходить його майже на 10%.

Також повідомлялося, що на виборах у Молдові була рекордна явка діаспори та придністровців.