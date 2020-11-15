Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы

После второго тура выборов президента Молдовы действующий глава государства Игорь Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике. С соответствующим заявлением он выступит в ближайшие дни.

Об этом Додон заявил на брифинге.

По его словам, он в качестве неформального лидера самой большой партии сделает все возможное, чтобы предотвратить дестабилизацию.

"В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях… то, что касается внутренней политики в Республике Молдова. У нас завтра утром состоится встреча с премьером, со спикером парламента, где мы обсудим нынешнюю ситуацию, рассмотрим проект бюджета на следующий год", - заявил Додон, не уточнив, в чем конкретно заключаются изменения.

Напомним, ранее сообщалось, что экзит-полы отдают победу на выборах в Молдове оппонентке Додона - Майе Санду. По данным опросов, она обходит его почти на 10%.

Также сообщалось, что на выборах в Молдове была рекордная явка диаспоры и приднестровцев.