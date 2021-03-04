Децентралізація. Рада у квітні планує взятися за зміни до Конституції

Верховна рада може розпочати розгляд змін до Конституції України в частині децентралізації в квітні. Оптимістичний сценарій - прийняття у першому читанні до кінця поточної сесії (до 23 липня 2021 року).

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в більш ранній термін не вдасться розпочати розгляд цих змін, оскільки є ряд процедур до винесення до сесійної зали. "Місяць піде на те, щоб внести законопроект, дочекатися альтернативних законопроектів, проголосувати мінімум 226 голосами, щоб відправити до Конституційного суду - і це відбудеться в кращому випадку в середині квітня", - сказав Корнієнко.