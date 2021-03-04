Децентрализация. Рада в апреле планирует взяться за изменения в Конституцию

Верховная рада может начать рассмотрение изменений в Конституцию Украины по части децентрализации в апреле. Оптимистичный сценарий - принятие в первом чтении до конца текущей сессии (до 23 июля 2021 года).

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в более ранний срок не удастся начать рассмотрение этих изменений, поскольку есть ряд процедур до вынесения в сессионный зал. "Месяц точно уйдет на то, чтобы законопроект внести, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать минимум 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный суд - и это произойдет в лучшем случае в середине апреля", - сказал Корниенко.