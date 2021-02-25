"Децентралізацію ще не завершено": Зеленський назвав три ключові завдання

Президент України Володимир Зеленський закликав завершити реформу децентралізації та назвав три ключові завдання на шляху до цього. Про це він заявив у своєму виступі на засіданні Ради розвитку громад та територій.

Зеленський наголосив, що остаточно децентралізацію ще не завершено і цьогоріч необхідно вирішити декілька важливих завдань.

Рада розвитку громад і територій Президент України разом із представниками влади різних рівнів обговорять суспільно-політичні і соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі на регіональному рівні. Під час Ради розвитку громад та територій буде презентовано Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України. У заході братимуть участь: Володимир Зеленський, Президент України, Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України, Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України, Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України, члени Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, голови обласних державних адміністрацій, голови обласних рад, міські, сільські та голови територіальних громад. А також у засіданні Ради розвитку громад і територій візьмуть участь Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер та спеціальний посланник уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт. Трасляції відбуватимуться на нашому Youtube каналі https://www.youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw А також на нашій сторінці Фейсбук https://www.facebook.com/Forum.Ukraine30/ Posted by Всеукраїнський Форум Україна 30 on Thursday, February 25, 2021

Зміни до Конституції

"Перше - ми повинні ухвалити нарешті зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади", - наголосив президент.

Він зазначив, що мається на увазі інститут префектів та ліквідація місцевих адміністрацій.

"Префекти будуть контролювати дотримання Конституції та законів на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави. Я хотів би закликати нардепів від усіх депутатських фракцій і груп ухвалити зміни до Конституції України стосовно децентралізації", - додав він.

Розробка нормативних актів

"Друге завдання - розробити та ухвалити нормативні акти, які враховують специфіку самоврядування в наших міських громадах, дадуть містам імпульс для розвитку", - наголосив Зеленський.

Місцеві референдуми

Третім завданням Зеленський назвав розробку та ухвалення законодавства про місцеві референдуми.

"Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що відносини між центром і громадами мають стати якісно новими і для цього в Україні створюють конгрес місцевих та регіональних влад при президентові.