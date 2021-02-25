"Децентрализация еще не завершена": Зеленский назвал три ключевые задачи

Президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить реформу децентрализации и назвал три ключевые задачи на пути к этому. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета развития общин и территорий.

Зеленский подчеркнул, что окончательно децентрализация еще не завершена и в этом году необходимо решить несколько важных задач.

Рада розвитку громад і територій Президент України разом із представниками влади різних рівнів обговорять суспільно-політичні і соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі на регіональному рівні. Під час Ради розвитку громад та територій буде презентовано Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України. У заході братимуть участь: Володимир Зеленський, Президент України, Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України, Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України, Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України, члени Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, голови обласних державних адміністрацій, голови обласних рад, міські, сільські та голови територіальних громад. А також у засіданні Ради розвитку громад і територій візьмуть участь Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер та спеціальний посланник уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт. Трасляції відбуватимуться на нашому Youtube каналі https://www.youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw А також на нашій сторінці Фейсбук https://www.facebook.com/Forum.Ukraine30/ Posted by Всеукраїнський Форум Україна 30 on Thursday, February 25, 2021

Изменения в Конституцию

"Первое - мы должны принять, наконец, изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти", - подчеркнул президент.

Он отметил, что имеется в виду институт префектов и ликвидация местных администраций.

"Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - добавил он.

Разработка нормативных актов

"Вторая задача - разработать и принять нормативные акты, которые учитывают специфику самоуправления в наших городских общинах, дадут городам импульс для развития", - подчеркнул Зеленский.

Местные референдумы

Третьей задачей Зеленский назвал разработку и принятие законодательства о местных референдумах.

"Это усилит влияние общин на деятельность местной власти. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что отношения между центром и общинами должны стать качественно новым и для этого в Украине создают конгресс местных и региональных властей при президенте.