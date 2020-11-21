Гроші, вакцини та QR-коди для всіх: головні заяви на саміті G20

Сьогодні, 21 листопада, проходить саміт "Великої двадцятки" (G20), присвячений проблемі COVID-19. У зв'язку з пандемією коронавіруса він іде в онлайн-форматі.

РБК-Україна зібрало основні заяви світових лідерів.

Євросоюз

Президент Єврокомісії закликала країни G20 до кінця цього року виділити 4,5 млрд доларів на ініціативу ACT-A - забезпечення загального доступу до тестів на COVID-19, вакцин і ліків.

"Вакцини допоможуть подолати пандемію. На саміті G20 я закликала інвестувати 4,5 млрд доларів на ініціативу ACT Accelerator до кінця 2020 року. Для виробництва і глобального розподілу тестів, ліків та вакцин від COVID-19", - зазначила Урсула фон дер Ляйен.

Німеччина

Німецький канцлер Ангела Меркель зробила акцент на необхідності загальної згуртованості перед лицем пандемії.

"Якщо ми по всьому світу будемо згуртованими, тоді зможемо перемогти вірус і подолати його наслідки", - підкреслила вона і виступила за фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я в більшому обсязі.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що готова вакцина буде доступна вже до кінця 2020 року.

"Але другий пріоритет, який важливий не менше, - це забезпечення універсального доступу до технологій боротьби з коронавірусом. Коли перша вакцина надійде на ринок, необхідно гарантувати доступ до неї в усьому світі", - заявив він.

Макрон закликав не допустити сценарію, коли тільки багаті зможуть перемогти вірус, і відмовитись від національного егоїзму в питаннях боротьби з COVID-19, а також виступив за тісну співпрацю з країнами, що розвиваються.

Китай

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін запропонував запустити глобальну систему QR-кодів з результатами тестів на COVID, які будуть видавати людям. Така система вже діє всередині Китаю.

"Китай пропонує глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів здоров'я на основі результатів тестів на нуклеїнові кислоти у формі міжнародно визнаних QR-кодів. Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається ще більше країн", - зазначив Сі Цзіньпін.

У Китаї діє наступна система "кодів здоров'я". Кожна людина отримує "червоний", "жовтий" або "зелений" QR-код з урахуванням тестів на коронавірус та інших параметрів. Для відвідування багатьох місць необхідно, щоб QR-код був "зеленим".

Росія

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність надати російські вакцини нужденним країнам. Зазначимо, на сьогодні жодна з них не пройшла всі стадії випробувань і не визнана світовим співтовариством.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив розробників вакцин від COVID-19 у "змові" проти нього.

Також стало відомо, що фармацевтичні компанії Biontech і Pfizer подали запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу.