Деньги, вакцины и QR-коды для всех: главные заявления на саммите G20

Сегодня, 21 ноября, проходит саммит "Большой двадцатки" (G20), посвященный проблеме COVID-19. В связи с пандемией коронавируса он идет в онлайн-формате.

РБК-Украина собрало основные заявления мировых лидеров.

Евросоюз

Президент Еврокомиссии призвала страны G20 до конца этого года выделить 4,5 млрд долларов на инициативу ACT-A - обеспечение всеобщего доступа к тестам на COVID-19, вакцинам и лекарствам.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию. На саммите G20 я призвала инвестировать 4,5 млрд долларов в инициативу ACT Accelerator до конца 2020 года. Для производства и глобального распределения тестов, лекарств и вакцин от COVID-19", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Германия

Немецкий канцлер Ангела Меркель сделала акцент на необходимости всеобщей сплоченности перед лицом пандемии.

"Если мы по всему миру будем сплоченными, то тогда сможем победить вирус и преодолеть его последствия", - подчеркнула она и выступила за финансирование Всемирной организации здравоохранения в большем объеме.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что готовая вакцина будет доступна уже до конца 2020 года.

"Но второй приоритет, который важен не меньше, - это обеспечение универсального доступа к технологиям борьбы с коронавирусом. Когда первая вакцина поступит на рынок, необходимо гарантировать доступ к ней во всем мире", - заявил он.

Макрон призвал не допустить сценария, когда только богатые смогут победить вирус, и отказаться от национального эгоизма в вопросах борьбы с COVID-19, а также выступил за тесное сотрудничество с развивающимися странами.

Китай

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил запустить глобальную систему QR-кодов с результатами тестов на COVID, которые будут выдавать людям. Такая система уже действует внутри Китая.

"Китай предлагает глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится еще больше стран", - отметил Си Цзиньпин.

В Китае действует следующая система "кодов здоровья". Каждый человек получает "красный", "желтый" или "зеленый" QR-код с учетом тестов на коронавирус и других параметров. Для посещения многих мест необходимо, чтобы QR-код был "зеленым".

Россия

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить российские вакцины нуждающимся странам. Отметим, на сегодня ни одна из них не прошла все стадии испытаний и не признана мировым сообществом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил разработчиков вакцин от COVID-19 в "заговоре" против него.

Также стало известно, что фармацевтические компании Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.