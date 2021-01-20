День інавгурації: як відбувається передача влади від Трампа до Байдена

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація нового президента США Джо Байдена. Як відбувається передача влади від чинного президента Дональда Трампа до Байдена, в матеріалі РБК-Україна.
Чинний президент США Дональд Трамп 20 січня відбуде з Вашингтона до Флориди разом з "ядерною валізкою", пише CNN.
Зазвичай при введенні в посаду нового президента "ядерна валізка" передається його військовому помічнику під час присяги. Але в цьому році передача пройде в новому форматі, так як Трамп відмовився бути присутнім на заході.
Сьогодні він виголосив прощальну промову в його рідному штаті Делавер. Під час промови він не стримав сліз на словах про померлого сина Джо.
"Коли я помру, Делавер буде вписаний в моє серце, і до серця всіх нас, всіх Байденів", - сказав він.
Чинний президент США Дональд Трамп зіпсував відносини в Республіканській партії після заворушень в Капітолії. Він запропонував своїм прихильникам створити нову партію. Проте, поки невідомо, чи буде вона, пише видання The Wall Street Journal.
Байден приїде на Арлінгтонське кладовище близько 21:25 за Києвом після присяги біля Капітолію (в 19:00 за Києвом), і саме звідти відправиться в Білий дім.
Екс-президенти США Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон приєднаються до Джо і Джилл Байденів 20 січня під час відвідин Могили невідомого солдата.
Так виглядав центр Вашингтона пізно увечері 19 січня, напередодні інавгурації 46-го президента США. На Національній алеї встановили 200 тисяч американських прапорів.
Фото: підготовка до інавгурації (twitter.com/NationalMallNPS)
В Україні цю подію буде транслювати "Суспільне". Церемонію можна буде подивитися як в прямому ефірі на телеканалі, так і приєднатися до стриму на сторінках UA: ПЕРШИЙ в соціальних мережах, а також в мобільному додатку suspilne.tv.
Зазначимо, як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі, можна дізнатися детальніше у матеріалі РБК-Україна.