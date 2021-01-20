День інавгурації: як відбувається передача влади від Трампа до Байдена

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація нового президента США Джо Байдена. Як відбувається передача влади від чинного президента Дональда Трампа до Байдена, в матеріалі РБК-Україна.

Трамп може полетіти з "ядерною валізкою"

Чинний президент США Дональд Трамп 20 січня відбуде з Вашингтона до Флориди разом з "ядерною валізкою", пише CNN.

Зазвичай при введенні в посаду нового президента "ядерна валізка" передається його військовому помічнику під час присяги. Але в цьому році передача пройде в новому форматі, так як Трамп відмовився бути присутнім на заході.

Байден заплакав під час промови перед від'їздом на інавгурацію

Сьогодні він виголосив прощальну промову в його рідному штаті Делавер. Під час промови він не стримав сліз на словах про померлого сина Джо.

"Коли я помру, Делавер буде вписаний в моє серце, і до серця всіх нас, всіх Байденів", - сказав він.

Трамп хоче створити Патріотичну партію

Чинний президент США Дональд Трамп зіпсував відносини в Республіканській партії після заворушень в Капітолії. Він запропонував своїм прихильникам створити нову партію. Проте, поки невідомо, чи буде вона, пише видання The Wall Street Journal.

Хто буде супроводжувати Байдена на Арлінгтонському кладовищі

Байден приїде на Арлінгтонське кладовище близько 21:25 за Києвом після присяги біля Капітолію (в 19:00 за Києвом), і саме звідти відправиться в Білий дім.

Екс-президенти США Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон приєднаються до Джо і Джилл Байденів 20 січня під час відвідин Могили невідомого солдата.

Як у Вашингтоні готуються до інавгурації

Так виглядав центр Вашингтона пізно увечері 19 січня, напередодні інавгурації 46-го президента США. На Національній алеї встановили 200 тисяч американських прапорів.

Фото: підготовка до інавгурації (twitter.com/NationalMallNPS)

Де можна подивитися

В Україні цю подію буде транслювати "Суспільне". Церемонію можна буде подивитися як в прямому ефірі на телеканалі, так і приєднатися до стриму на сторінках UA: ПЕРШИЙ в соціальних мережах, а також в мобільному додатку suspilne.tv.

Зазначимо, як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі, можна дізнатися детальніше у матеріалі РБК-Україна.