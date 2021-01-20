Інавгурація Байдена: де і коли дивитися

У середу, 20 січня, в США відбудеться інавгурація обраного президента країни Джо Байдена. Де і коли дивитися, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Цю подію буде транслювати "Суспільне". Церемонію можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалі, так і приєднатися до стриму на сторінках UA: ПЕРШИЙ в соціальних мережах, а також в мобільному додатку suspilne.tv.

Телевізійний марафон розпочнеться о 18:15 зі студією і експертами. Поставити питання спікерам пропонується по цьому посиланню.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента і віце-президента США за традицією проводиться публічно перед Капітолієм у Вашингтоні.

Більшість інавгураційних заходів відбудуться у віртуальному форматі через пандемію. Зокрема, на цей раз не планується проведення традиційних інавгураційних балів за участю політичних діячів.

Під час інавгурації Байдена і Харріс національний гімн США виконає Леді Гага. Також заплановано виступ Дженніфер Лопес, а в спеціальній телеверсії задіяні актор Том Хенкс, музикант Джон Бон Джові, співачка Демі Ловато і інші зірки.

Реакція Дональда Трампа

Чинний президент США Дональд Трамп має намір покинути Вашингтон незадовго до інавгурації Джо Байдена. Він відмовився йти на церемонію інавгурації.

Штурм Капітолію 6 січня

Прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. В результаті протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

По справі штурму Капітолію арештували більше 100 осіб, зокрема "вікінга" та "викрадача" кафедри.

Зазначимо, Майк Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

Також на інавгурації обраного президента будуть присутні колишні американські лідери - Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший.