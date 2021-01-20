День инаугурации: как проходит передача власти от Трампа к Байдену

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Как проходит передача власти от действующего президента Дональда Трампа к Байдену, в материале РБК-Украина.
Действующий президент США Дональд Трамп 20 января отбудет из Вашингтона во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком", пишет CNN.
Обычно при введении в должность нового президента "ядерный чемоданчик" передается его военному помощнику во время присяги. Но в этом году передача пройдет в новом формате, так как Трамп отказался присутствовать на мероприятии.
Сегодня он произнес прощальную речь в его родном штате Делавэр. Во время речи он не сдержал слез на словах об умершем сыне Джо.
"Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов", - сказал он.
Действующий президент США Дональд Трамп испортил отношения в Республиканской партии после беспорядков в Капитолии. Он предложил своим сторонникам создать новую партию. Однако, пока неизвестно будет ли она, пише издание The Wall Street Journal.
Байден приедет на Арлингтонское кладбище около 21:25 по Киеву после присяги у Капитолия (в 19:00 по Киеву), и именно оттуда отправится в Белый дом.
Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон присоединятся к Джо и Джилл Байденам 20 января во время посещения Могилы неизвестного солдата.
Так выглядел центр Вашингтона поздним вечером 19 января, накануне инаугурации 46-го президента США. На Национальной алле установили 200 тысяч американских флагов.
В Украине это событие будет транслировать "Суспильное". Церемонию можно будет посмотреть как в прямом эфире на телеканале, так и присоединиться к стриму на страницах UA: ПЕРШИЙ в социальных сетях, а также в мобильном приложении suspilne.tv.
Отметим, как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше, можно узнать подробнее в материале РБК-Украина.