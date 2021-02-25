Справа ПриватБанку: суд залишив топ-менеджера Яценка під вартою

Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступникові голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою попередньо буде діяти до 22 квітня 2021 включно.
Засідання транслювалося ВАКС.
Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.
Адвокати стверджували, що Яценко вилетів з Дніпра у Відень на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого.
Яценко нібито планував повернутися в Україну, оскільки 25 лютого він з дружиною і дітьми повинен був летіти на відпочинок на Мальдіви - захист надав квитки та ваучери на відпочинок, який повинен був тривати до 13 березня. Все це, за словами адвоката, "повністю" розвалює твердження прокурорів про те, що Яценко хотів тікати з України.
Поїздка до лікаря у Вену, зазначається, мала бути дванадцятою за останні роки.
Нагадаємо, на цьому тижні Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра в Відень. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценку готували підозру.
На сьогодні, крім нього, підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександру Дубілету, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній. При цьому генеральний прокурор Ірина Венедиктова зазначає, що це лише початок і в справі ПриватБанку скоро будуть нові підозри.