Справа ПриватБанку: суд залишив топ-менеджера Яценка під вартою

Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Адвокати стверджували, що Яценко вилетів з Дніпра у Відень на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого.

Яценко нібито планував повернутися в Україну, оскільки 25 лютого він з дружиною і дітьми повинен був летіти на відпочинок на Мальдіви - захист надав квитки та ваучери на відпочинок, який повинен був тривати до 13 березня. Все це, за словами адвоката, "повністю" розвалює твердження прокурорів про те, що Яценко хотів тікати з України.

Поїздка до лікаря у Вену, зазначається, мала бути дванадцятою за останні роки.