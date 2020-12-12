Справа МКС допоможе притягнути до відповідальності учасників військових злочинів в Україні, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вітають завершення прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) попереднього вивчення ситуації в Україні. У МЗС підкреслюють важливість відповідальності всіх винних у порушенні прав і свобод людини на Донбасі і в Криму.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

У МЗС України висловили впевненість, що залучення інструментів МКС дозволить притягти до відповідальності осіб, які вчинили військові злочини.

"Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають бути всі особи, які здійснювали і здійснюють страшні злочини проти України та українського народу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів досудової палати МКС для прийняття рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування.

"Розцінюємо висновок пані прокурора як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за вчинені злочини в Україні. Міжнародне право залишається ефективною формою захисту прав і свобод людини, а всі, хто його зухвало порушує, будуть неодмінно покарані", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів і ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після військового вторгнення Росії в Крим і на Донбас. Україна звернулася до міжнародного кримінального суду шість років тому.

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