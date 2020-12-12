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Дело МУС поможет привлечь к ответственности участников военных преступлений в Украине, - МИД

Новина українською → Киев, Суббота 12 декабря 2020 00:12
Дело МУС поможет привлечь к ответственности участников военных преступлений в Украине, - МИД Фото: Министерство иностранных дел Украины (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Артур Родивилов

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют завершение прокурором Международного уголовного суда (МУС) предварительного изучения ситуации в Украине. В МИД подчеркивают важность ответственности всех виновных в нарушении прав и свобод человека на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В МИД Украины выразили уверенность, что привлечение инструментов МУС позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления.

"Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках следующего этапа дело передается на рассмотрение судей досудебной палаты МУС для принятия решения об открытии полноценного уголовного расследования.

"Расцениваем вывод госпожи прокурора как четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления. Международное право остается эффективной формой защиты прав и свобод человека, а все, кто его дерзко нарушает, будут непременно наказаны", - говорится в заявлении.

Напомним, прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после военного вторжения России в Крым и на Донбасс. Украина обратилась в МУС шесть лет назад.

В конце ноября ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по MH17. Такое решение затянет рассмотрение дела, но повысит шансы Украины.

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