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ЄСПЛ приєднав до справи України проти Росії позов Нідерландів щодо MH17

Новость на русском → Страсбург, Понеділок 30 листопада 2020 17:13
ЄСПЛ приєднав до справи України проти Росії позов Нідерландів щодо MH17 Фото: ЄСПЛ (flickr by Francis ROBERT)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський суд з прав людини об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів проти Москви через катастрофу MH17 та ще однією українсько-російською справою. Це рішення може затягнути розгляд справи, але підвищує шанси України.

Про це заявив заступник міністра юстиції України та уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина на своїй сторінці у Facebook.

Крім позову Нідерландів, за словами Ліщини, до справи приєднали позов України проти Москви через примусове вивезення учнів та студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей до Росії на початку війни.

Як пояснив представник Мін'юсту, таке рішення ЄСПЛ підвищить шанси України, адже до справи Україна проти РФ приєднали матеріали кримінальної справи щодо MH17, які раніше були недоступними Києву через таємницю слідства.

"Тепер ці матеріали будуть й в нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - зазначив він.

Водночас, як додав Ліщина, це рішення може затягнути розгляд справи України проти РФ, бо заява Нідерландів ще не обговорена з РФ.

"В будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голандської справи для того, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвело до затягування розгляду її скарг", - наголосив уповноважений.

Нагадаємо, нещодавно ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окупованих районах Донбасу. Заявники вимагали від України відновлення виплати пенсій мешканцям ОРДЛО.

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