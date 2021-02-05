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Данілов про шпигунську війну з РФ: агентура в Україні просто шалена

Автор: РБК-Україна

Україна на тлі конфлікту на Донбасі веде інформаційну та шпигунську війну з Росією. При цьому російська агентура "просто божевільна".

Про це на онлайн-дискусії Київського форуму безпеки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна зробила велику помилку, коли в 1990-х просто перейменувала КДБ на Службу безпеки, залишивши на роботі колишніх працівників.

"Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо досі. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто шалена", - зазначив Данілов.

Він також додав, що на сьогодні йде не тільки гаряча війна на Донбасі.

"У нас є інформаційна війна. І ще так звана шпигунська війна, яку вони ведуть щодня. Ми її не помічаємо, але ми відчуваємо це на собі", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін розгойдує Євросоюз, щоб переформатувати його.

Він також розповів, що санкції проти каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалися вісім місяців і скасувати їх неможливо.

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