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Данилов о шпионской войне с РФ: агентура в Украине просто безумная

Автор: РБК-Украина

Украина на фоне конфликта на Донбассе ведет информационную и шпионскую войну с Россией. При этом российская агентура "просто безумная".

Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина сделала большую ошибку, когда в 1990-х просто переименовала КГБ в Службу безопасности, оставив на работе прежних работников.

"Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная ", - отметил Данилов.

Он также добавил, что на сегодня идет не только горячая война на Донбассе.

"У нас есть информационная война. И еще так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил, что президент России Владимир Путин раскачивает Евросоюз, чтобы переформатировать его.

Он также рассказал, что санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовились восемь месяцев и отменить их невозможно.

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Новости Украины СНБОшпионвойна