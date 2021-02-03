RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Данілов назвав припущеннями дані про бізнес Козака в ОРДЛО

Автор: РБК-Україна

Інформація про можливий бізнес нардепа Тараса Козака на окупованому Донбасі, гроші від якого нібито йшли на фінансування закритих напередодні телеканалів "112 Україна", NewsOnе і ZIK, є припущенням. Рада національної безпеки і оборони діє на підставі даних спецслужб.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".

"Якщо люди бачили документи, про які йде мова, то треба розуміти, що вони мали відповідний допуск до цих документів. Зараз припущення ... вугілля або щось ще інше - це все припущення і може не зовсім відповідати дійсності. Ми користуємося інформацією відповідних спецслужб", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вищевказані телеканали фінансуються за рахунок бізнесу Козака на окупованій території. Зокрема, він нібито причетний до компанії "Торговий дім "Донське вугілля", яка займається поставками вугілля. Джерело зазначив, що це стало однією з причин для запровадження санкцій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що матеріали, які лягли в основу рішення РНБО, цілком достатні та вичерпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБОДонбастелеканалыСанкції