Данилов назвал предположениями данные о бизнесе Козака в ОРДЛО

Информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе, деньги от которого якобы шли на финансирование закрытых накануне телеканалов "112 Украина", NewsOnе и ZIK, является предположением. Совет национальной безопасности и обороны действует на основании данных спецслужб.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

"Если люди видели документы, о которых идет речь, то нужно понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то еще другое - это все предположение и может не совсем отвечать действительности. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб", - отметил он.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что вышеуказанные телеканалы финансируются за счет бизнеса Козака на оккупированной территории. В частности, он якобы причастен к компании "Торговый дом "Донские угли", которая занимается поставками угля. Источник отметил, что это стало одной из причин для введения санкций.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что материалы, которые легли в основу решения СНБО, вполне достаточные и исчерпывающие.